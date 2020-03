Mascherine dagli imprenditori

Per il momento occorrerà accontentarsi di quelle offerte da alcuni imprenditori locali che con lodevole iniziativa le hanno prodotte e messe a disposizione. Poi arriveranno le ufficiali.

Per il momento occorrerà accontentarsi di quelle offerte da alcuni imprenditori locali che con lodevole iniziativa le hanno prodotte e messe a disposizione. Poi arriveranno quelle ufficiali. Alla comunicazione ai cittadini sulle mascherine, il Comune di Canegrate fa seguire un appello accorato, ma fermo: niente polemiche sulla scarsità di questi strumenti protettivi, occorre andare avanti compattamente a combattere il COVID-19, ciascuno per la propria parte; "Ora risolviamo i problemi - è l'appello del Comune con una lettera aperta ai cittadini- si discuterà poi, è troppo facile fare polemica su chi avrebbe dovuto procurarle per tempo". Le mascherine messe a disposizione dagli imprenditori locali, si legge, "Non sono omologate e andrebbero lavate prima e dopo il loro utilizzo, perché non sono in confezione singola ma possono, dopo idonea pulizia, essere nuovamente usate". Insomma, non saranno mascherine ufficiali, però, possono fare nuovamente al caso. E varrà forse rilevare che, se qualcuno non ne chiedesse una quantità abnorme per se stesso e per la sua famiglia, tutti ne potrebbero beneficiare. In definitiva, sul tema mascherine come su ogni altra problematica inerente la gestione del Coronavirus. il comune di Canegrate ha le antenne ben puntate. "La nostra Polizia Locale - prosegue la nota - durante i suoi giri di controllo nei supermercati, le fornirà alle persone he ne sono sprovviste insieme a tutte le raccomandazioni del caso". E una dotazione l'avranno anche gli esercenti che possono tenere aperti per effetto delle ultime disposizioni del Governo nazionale, dalle edicole ai rivenditori di tabacchi fino alle farmacie. E a chi ha evidenziato la proposta di creare punti di distribuzione in comune o in altri luoghi di pubblica frequentazione delle mascherine, il comune risponde categorico: non si può fare perché "causeremmo affollamento, proprio l'opposto di quello che tutti dobbiamo fare in questo periodo".