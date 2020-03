Prodotto sanificazione e mascherine

Un prodotto per la sanificazione e mascherine lavabili: Robecchetto con Induno in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Una serie di iniziative per la cittadinanza.

Un prodotto per la sanificazione e mascherine lavabili: Robecchetto con Induno in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. E, tra le varie iniziative messe in campo, ecco, appunto, queste due. "In queste ore stiamo distribuendo ai nostri negozi un prodotto certificato per la sanificazione relativa al COVID-19 - scrive il sindaco Giorgio Braga - Il prodotto è destinato alla sanificazione degli esercizi commerciali ancora aperti, in particolare le superfici a contatto con il pubblico. Ci stiamo organizzando, grazie ad una rete di volontari, per distribuire nei prossimi giorni a tutte le famiglie una mascherina lavabile e quindi riutilizzabile. Nessuno suonerà alla porta, la troverete nella vostra buca delle lettere all'interno di una busta del Comune. Mi raccomando rispettate le regole, siate solidali e responsabili".