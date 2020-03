Ben Dj: un'ora di remix e cover su Soundcloud

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale.

Instancabile globe trotter del mixer, Ben Dj regala un'ora di musica a tutti, a coloro che frequentano di solito i suoi party "up" e a tutti coloro che semplicemente in questo momento difficile hanno voglia, anzi bisogno, di un po' di ritmo e di melodia. "Ho preparato per la vostra ‘quarantena’. E’ un mixato di un’ora", racconta Ben. "E' tutta musica, remix e cover, che suono alla Bullona (il ristorante & club deluxe in cui Ben Dj si esibisce, a Milano e a Il Cairo, in Egitto)".

Ben Dj: un'ora di musica per rilassarsi e muoversi a tempo

https://soundcloud.com/ben-dj/ben-dj-radio-show-summer-2020-free-downloa...

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall’Europa all’Asia, passando dall’Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E’ spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli. E’ accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018 ed è successo a Milano il 5/12/18, quando è stato presentato il calendario del 2019. A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica: dal Bullona, al Canteen, fino al Cost, dove è resident del giovedì Unconventional Thursday. Come se non bastasse, nell’estate 2019 è stato il dj di riferimento dell’esclusivo Lio Costa Smeralda, a Poltu Quatu, mentre nella primavera dello stesso anno era spesso in tv, su Canale 5, nel cast di “All Together Now”.

Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. E soprattutto, la sua musica piace molto su Spotify, oggi la Bibbia della musica: la sua “Thinkin’ Bout You” è stata ascoltata 5 milioni e mezzo di volte! Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono “Me & Myself”, “Sorry”, “I’m In Love”, “Freedom Call”, “Smile” e pure “Hold Tight” (oltre 6 milioni di ascolti su Spotify). Anche “Thinkin’ Bout You” ha raggiunto numeri altrettanto importanti, mentre il suo più recente singolo è “It Feels so Good”, uscito nel maggio 2019.