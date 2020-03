COVID-19: nuovo caso a Robecchetto

C'è un caso in più di positività al Coronavirus a Robecchetto con Induno. La comunicazione ufficiale del sindaco Giorgio Braga: "In totale, oggi, abbiamo sette persone".

Un caso in più di positività al Coronavirus a Robecchetto con Induno. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco Giorgio Braga, nella serata di ieri (25 marzo): "Purtroppo vi devo comunicare che abbiamo un caso in più di contagio al COVID-19 nella nostra comunità. Ho chiaramente già espresso alla famiglia tutta la solidarietà della nostra comunità. In totale abbiamo sette persone positive, delle quali una, come vi avevo già scritto, purtroppo deceduta. Alcune sono ricoverate, altre al proprio domicilio. In generale stanno bene anche se mi preoccupano due persone anziane, proprio per la loro maggiore fragilità. Chiaramente abbiamo anche persone che pur non risultando positive sono in quarantena precauzionale, queste in totale sono tredici. Ribadisco: inutile e dannoso farsi prendere da eccessive paure od ansie, l'importante però è rispettare le regole e tenere comportamenti responsabili".