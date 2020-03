Bernate per i suoi cittadini

Attraverso i canali social del Comune di Bernate Ticino, il sindaco Mariapia Colombo tiene costantemente aggiornata la popolazione, rinnovando l’appello alla massima serietà.

L'Amministrazione comunale di Bernate Ticino, a partire da lunedì 16 marzo 2020, ha messo a disposizione un sistema di consegna a domicilio. Il servizio è pensato per sostenere ed aiutare le persone anziane che non possono disporre di una rete familiare, garantendo la consegna del pasto (escluso il sabato e la domenica) e di medicinali urgenti. Per conoscere le modalità di attivazione o per segnalare eventuali esigenze contattare il numero 377 9749128.

Inoltre, in collaborazione con Azienda Sociale, è stato istituito un numero telefonico cui si potrà garantire l’ascolto dei bisogni, l’accoglienza e l’orientamento per richieste di informazione e di aiuto in questo periodo di emergenza. I cittadini potranno contattare il numero 327 1065172, da lunedì a giovedì (9:00-13:00 e 14:00-17:00) e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Capillare l'intervento che l'amministrazione sta mettendo in campo per affrontare questa emergenza. Attraverso i canali social del Comune di Bernate Ticino, il sindaco Mariapia Colombo tiene costantemente aggiornata la popolazione, rinnovando l’appello alla massima serietà e responsabilità di tutti. #fermiamoloinsieme