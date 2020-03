Runner denunciato a Robecco

Nonostante i divieti ripetutamente comunicati dagli organi di informazione, un appassionato di Pontevecchio non ha saputo resistere ed è uscito per una corsetta.

Denunce a raffica negli ultimi giorni per chi non rispetta il divieto assoluto di uscire di casa. Nella frazione di Casterno a Robecco sul Naviglio lunedì scorso è stato denunciato il primo runner. Nonostante i divieti ripetutamente comunicati dagli organi di informazione, un appassionato di Pontevecchio non ha saputo resistere ed è uscito per una corsetta nella convinzione di non essere visto da nessuno. Purtroppo per lui, arrivato a Casterno dopo due, tre chilometri, è stato intercettato dalla Polizia locale che gli ha chiesto spiegazioni. Lui ha risposto che era da solo e non stava facendo nulla di male. Tutto vero, ma in questi giorni il divieto di uscire di casa è totale per fronteggiare un’emergenza sanitaria mondiale. Quindi è scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Altra denuncia il giorno prima nell’altra frazione di Castellazzo dè Barzi, dove un uomo di Cerano ha detto agli agenti di essere dovuto uscire a prendere le sigarette. Complessivamente negli ultimi giorni, nella sola Robecco sul Naviglio, sono state denunciate otto persone per l’articolo 650 del codice penale.