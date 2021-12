Controlli Covid nelle attività

Proseguono quotidianamente in attuazione delle direttive disposte dalla Prefettura di Milano i controlli Covid posti in essere dalla Polizia locale Castanese a carico dei pubblici esercizi e delle attività commerciali.

Tra i vari specifici servizi, venivano controllati oltre ad una serie di attività anche parte del personale esercente presso l’odierno mercato settimanale nonché tutti gli spuntisti odierni.

Veniva altresì comminata una sanzione in una attività commerciale, ove il personale addetto alla vendita veniva trovato sprovvisto del necessario green pass in corso di validità.

Durante le attività di controllo del territorio veniva anche sequestrato un veicolo ai fini della confisca in quanto trovato in circolazione privo della obbligatoria copertura assicurativa.

