Covid-19, la situazione a Corbetta

Corbetta piange un’altra vittima per Coronavirus, che porta a 5 i decessi totali in città. I positivi al tampone finora registrati sono 31. Il Sindaco Marco Ballarini sta correndo ai ripari, cercando ogni risorsa possibile per contenere la propagazione del virus: da questa settimana, sono attivi controlli mediante le telecamere ai varchi cittadini per verificare l’entrata e l’uscita da Corbetta di tutti coloro che non risultano residenti, anche alla luce dei più recenti, stringenti provvedimenti nazionali. Una misura doverosa, visto che c’è ancora chi in città cerca di aggirare ogni norma preventiva: addirittura, le forze dell’ordine cittadine si sono imbattute in un individuo positivo al Covid-19 e sottoposto a quarantena obbligatoria, uscito di casa per fare la spesa. Da lunedì è anche aperta per tutte le famiglie corbettesi la procedura di richiesta del contributo di 300 euro per le spese della cura dei figli a seguito della chiusura delle scuole. L’Amministrazione comunale si sta muovendo non solo verso il contenimento del contagio, il sostegno alle famiglie e il potenziamento dei servizi a domicilio, ma anche per la prevenzione di eventuali situazioni di emergenza estrema. Infatti, è stata varata l’Ordinanza ‘Caronte’, dal nome del traghettatore di anime nell’aldilà di dantesca memoria, per la gestione delle attività cimiteriali. Nel dettaglio, l'Ordinanza Caronte prevede: il differimento dei termini di pagamento per la concessione cimiteriale, l'apertura e l'utilizzo anticipato in via d'urgenza dei nuovi loculi realizzati grazie all'ampliamento del Cimitero Comunale appena terminato; il posticipo del pagamento delle concessioni cimiteriali; la messa a disposizione della camera mortuaria del cimitero e della cappella per ospitare le salme. “Non voglio vedere i camion dell’Esercito in città per portare via le bare dei nostri concittadini - ha commentato Marco Ballarini; - questa è un’ordinanza che non mi piace, ma ci prepariamo a una situazione brutta e cerchiamo di affrontarla al meglio possibile, come sempre facciamo a Corbetta”. Nella speranza di non avere mai bisogno di usufruire di queste misure straordinarie.