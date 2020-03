Le ha messe a disposizione la Conceria Stefania per le case di riposo San Giuseppe e Don Guanella, Comune, Polizia locale, Protezione Civile e medici. La solidarietà nell'emergenza.

Il territorio chiama e, subito, la risposta arriva. La solidarietà fatta di gesti semplici, ma concreti e mirati. Mascherine in dono alla città: sono arrivate, nelle scorse ore, grazie alla Conceria Stefania di Castano Primo. Già, perché l'importante e storica attività produttiva del nostro territorio le ha messe a disposizione delle case di riposo San Giuseppe e Don Guanella, oltre al Comune, alla Polizia locale, alla Protezione Civile e ad alcuni medici. Quando l'attenzione è fondamentale, perché mai come in questo momento di grave e difficile emergenza, bisogna essere tutti uniti per affrontare e vincere la delicata battaglia contro il Coronavirus.