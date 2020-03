La spesa anche a Castano

Collaborazione tra i sindaci di Nosate, Roberto Cattaneo, e di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, per consentire ai nosatesi di poter fare la spesa, appunto, a Castano.

La spesa: viste le difficoltà dei cittadini di Nosate di reperire i beni di consumo indispensabile (dal momento che in paese non ci sono supermercati), ecco che si potrà andare anche nel vicino Comune di Castano Primo. Lo ha comunicato proprio il sindaco nosatese, Roberto Cattaneo: "Dopo un positivo confronto con il primo cittadino castanese, Giuseppe Pignatiello - afferma - siamo arrivati ad un soluzione. Viste le modalità consigliate dallo stesso, nel tentativo di ridurre l’afflusso nei vari centri commerciali al fine di evitare gli assembramenti, abbiamo deciso in un’ottica di collaborazione di consigliare ai nosatesi di andare a far la spesa nei diversi punti vendita a Castano: in settimana per i non lavoratori, mentre il sabato e la domenica per i cittadini lavoratori. Sperando che la situazione si possa risolvere al più presto e si possa tornare alla normalità, nel frattempo collaboriamo insieme a tutto il territorio per il benessere comune".