Un decesso a Busto Garolfo

Coronavirus: una cittadino bustese è morto. Lo ha comunicato nelle scorse ore il sindado Susanna Biondi, esprimendo tutta la sua vicinanza, a nome della comunità, alla famiglia.

Sono quelle notizie di cui nessuno vorrebbe mai occuparsi. Specialmente se è un sindaco per il quale i cittadini sono la ragione dell'attività amministrativa quotidiana. Susanna Biondi, primo cittadino di Busto Garolfo, aveva appena terminato di dire che non vi erano novità significative quando ha ricevuto la notizia del decesso di un bustese. "Purtroppo è successo - scrive - un nostro concittadino ci ha lasciati a causa di questo tremendo virus". Un virus che obbliga ogni amministratore in questo periodo a un lacerante e costante aggiornamento della situazione non facendogli mai dormire sonni tranquilli. "Non ci sono parole da dire - afferma Biondi - se non stringersi con sincero affetto a tutti i suoi cari che hanno dovuto, insieme a lui, attraversare il calvario che questa malattia impone". La comunità tutta esprime alla famiglia, agli amici e a tutti i suoi cari le più sincere e sentite condoglianze".