COVID-19: 2 casi in più a Robecchetto

Due nuovi casi di positività al Coronavirus a Robecchetto con Induno. "Ripeto non bisogna farsi prendere da eccessive paure o angosce, l'importante è rispettare le regole".

Due nuovi casi di positività al Coronavirus a Robecchetto con Induno. Il messaggio è proprio di questi minuti, da parte del sindaco Giorgio Braga: "Ho già espresso alle famiglie la vicinanza e la solidarietà di tutta la nostra comunità. Ripeto non bisogna farsi prendere da eccessive paure o angosce, l'importante è rispettare le regole dettate dalle ordinanze comunali, regionali, ministeriali e dai decreti del Presidente del Consiglio, che possiamo sintetizzare con "Si esce da casa solo per necessità urgenti". Non inventiamoci scuse strane! Comprendo che è una scelta impegnativa, ma è necessaria per garantire la salute nostra, dei nostri cari e di tutti noi!!!