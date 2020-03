Un video di speranza

L'Asd San Giorgio 1998 ha scelto di diffondere il suo messaggio di speranza nella lotta contro il COVID-19 realizzando un apposito video. "Insieme possiamo farcela".

Giovani e adulti. Braccia che si tendono verso altre braccia. E un'affermazione: "Sembrerà di toccarci, anche solo virtualmente, insieme possiamo farcela". L'Asd San Giorgio 1998 ha scelto di diffondere il suo messaggio di speranza nella lotta contro il COVID-19 realizzando un apposito video. E annesso vi è l'invito a restare a casa quanto più possibile perché lui, il pallone come qualunque altro sport, è lì pronto ad aspettare e non mette alcuna fretta. Pronto a rotolare per il campo e a regalare l'allegria di sempre quando il diffondersi di questa pandemia rimarrà soltanto un ricordo lontanissimo ancorché lacerante. Lo sport ha proprio, in fondo, anche questa magia. Che, quand'anche sia costretto a doversi fermare ai box bloccato dall'urlo di un'emergenza, si ritrova compatto, più forte di prima. E desideroso di celebrarsi per quello che, a San Giorgio come dovunque, è e continuerà a essere: una festa di tutti e per tutti.