COVID-19: 3 nuovi casi a Castano

La comunicazione del sindaco Giuseppe Pignatiello: "Purtroppo, oggi, le notizie non sono buone. Ci sono tre nuovi casi di positività al Coronavirus in città. Rispettiamo le indicazioni".

La situazione Coronavirus a Castano, come sempre, è affidata ad un video del sindaco Giuseppe Pignatiello. E, purtroppo, oggi le notizie non sono buone, perché ci sono tre nuovi casi di positività in città. "Due di queste sono persone ricoverate, mentre la terza è nella sua abitazione - afferma - La situazione evidentemente non è facile e penso sia chiaro anche il tentativo di restrizione sia da parte dell'Amministrazione comunale sia da parte della Regione e, a breve, arriverà il decreto dello Stato. Invito tutti a fare grandissima attenzione: in questo momento è fondamentale seguire le indicazioni. Insieme con responsabilità i problemi si possono risolvere".