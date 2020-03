Canegrate: sindaco ricoverato

Il primo cittadino, dopo diversi giorni di febbre, sabato è stato colto da un'improvvisa crisi respiratoria che ne ha richiesto il ricovero in ospedale. Ecco il suo messaggio.

Un messaggio sulla pagina Facebook del Comune di Canegrate. Una comunicazione alla cittadinanza, per informarla delle condizioni di salute del sindaco Roberto Colombo. "Il nostro sindaco era in autoisolamento fiduciario su prescrizione del medico curante. Dopo diversi giorni di febbre, nella mattinata di sabato è stato colto da un’improvvisa crisi respiratoria. Attualmente è ricoverato presso un ospedale della zona. Soffre di polmonite virale, sono in corso altri accertamenti. Non è in terapia intensiva e segue con partecipazione la situazione. Indirizza a tutti noi questo messaggio". Ed ecco anche le stesse parole del primo cittadini: "Amici, associazioni, forze politiche, singoli cittadini hanno mostrato una bella vicinanza a me e alla mia famiglia. Ringrazio tutti, mi danno forza. Sono fiducioso. Il vicesindaco è al suo posto in Comune. La Giunta, il personale, la Polizia Locale, la Protezione Civile e le Associazioni stanno facendo il massimo. Possono contare sullo spirito solidale della nostra comunità. Queste sono grandi medicine. Continuate così. Rispettate le regole e non lasciate indietro nessuno. Insieme ce la faremo. Il sindaco Roberto Colombo". Secondo i più recenti aggiornamenti dall'Azienda Sanitaria, infine, a Canegrate i positivi al virus sono 10, dei quali uno deceduto; 9 i cittadini in quarantena obbligatoria.