Gli eroi in camici e mascherine

Medici, infermieri e tutto il personale sanitario: i 'guerrieri delle corsie' che, fin dal primo giorno di emergenza Coronavirus, non si sono risparmiati un attimo. "Grazie".

Li abbiamo visti stravolgere completamente le loro vite. Niente riposi, niente rientri a casa per giorni e giorni, niente di niente più. Beh... sapete quante volte mi sono chiesto come fossero fatti e che aspetto avessero i veri eroi, poi ecco che, all'improvviso, arriva un infimo e bastardo virus e, allora, quella domanda si trasforma in risposta. Ma, a differenza di ciò che ho sempre pensato, non hanno tute, mantelli, spade o scudi, bensì camici e mascherine. I 'guerrieri' delle corsie, medici, infermieri e tutto il personale sanitario, uomini e donne là in prima linea, gli uni affianco agli altri, 24 ore su 24, perché sanno bene che per affrontare e vincere questa complessa e delicata battaglia contro il COVID-19 serve rimanere uniti. Mai un lamento, mai nemmeno una volta l'idea di abbandonare (magari anche se solo per pochi istanti) il campo, anzi, fin dal primo momento, hanno sempre lottato e lottano senza risparmiasi un secondo. Non c'è tempo di fermarsi, ogni minuto è prezioso e fondamentale e loro ci stanno mettendo anima, corpo e molto, molto di più. Eroi, appunto, con la 'E' maiuscola, ai quali ciascuno di noi dovrebbe dire "Grazie" e far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno. Oggi, domani e... per sempre!