"Grazie ai 1179 donatori"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOLa Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta – ONLUS, da sempre vicina al territorio ad alla sanità locale, intende ringraziare i 1179 donatori che finora, con generosità, stanno contribuendo al successo dell’iniziativa di raccolta fondi a favore degli operatori sanitari impegnati nella lotta al COVID-19, insieme a tutte le aziende e sponsor privati che con generosità hanno risposto all’iniziativa facendo pervenire beni e prodotti. Con i fondi raccolti si sono affrontate le prime necessità in ordine alle dotazioni mediche e materiale sanitario di sicurezza, oltre a generi di conforto per tutti gli operatori che in questi giorni, instancabilmente, lavorano nei nostri ospedali. Siamo riusciti ad acquisire brandine per i reparti di Terapia Intensiva di Legnano e Magenta, quindici tablet per permettere la comunicazione fra i pazienti in isolamento ed i familiari, due frigoriferi, mascherine di protezione, tute monouso, consegnate costantemente grazie a contatti con ditte fornitrici. Siamo riusciti a garantire pasti completi al personale delle Rianimazioni e Pronto Soccorso di Legnano e Magenta impossibilitati ad allontanarsi dal reparto; tali pasti sono forniti da una Associazione presente nei due Ospedali. LA CAMPAGNA CONTINUA SENZA SOSTA - La Fondazione, inoltre, per agevolare il personale sanitario maggiormente impegnato sul fronte dell'emergenza (medico, infermieristico, tecnico,..) che ne dovesse avere necessità perché distante dall’abitazione o comunque impossibilitato ad allontanarsi troppo dall’ospedale, si sta attivando affinché si possa garantire loro una adeguata sistemazione alberghiera sia a Legnano che a Magenta.