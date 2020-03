COVID-19: nuovo caso e 2 morti

Il videomessaggio del sindaco: "Purtroppo c'è un nuovo caso di positività ed anche altri due decessi. Castanesi, basta! E' ora che fate e facciamo tutti le persone responsabili".

Un nuovo videomessaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale. L'ormai consueto aggiornamento giornaliero per informare la cittadinanza sulla situazione Coronavirus in città. E, purtroppo, anche quest'oggi a Castano le notizie non sono buone. "Dobbiamo segnalare un'altra persona risultata positiva - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - E, contemporaneamente, anche di due nuovi decessi. Come Amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità, ci uniamo al cordoglio della famiglia. Questo messaggio, poi, è rivolto a chi ancora non ha capito la difficoltà di questo momento e non si rende conto della situazione in cui ci troviamo; a chi immagina di poter andare a fare la propria camminata, il giretto, a quanti pensano di poter andare al centro commerciale, magari in coppia, così intanto si fanno due chiacchiere. Ecco, forse non vi siete resi conto che quello che succede è responsabilità di tutti. Noi possiamo fare i controlli, possiamo impegnarci, possiamo lavorare, però alla fine certi atteggiamenti non riusciamo a verificarli completamente e, quindi, è indispensabile essere responsabili, cosa che, purtroppo, da parte di molti di noi, non si sta vedendo. Io vi chiedo di smetterla; è davvero il momento di dire basta e di comportarsi in maniera intelligente. Cari genitori tenete i vostri figli a casa; cari signori non andate al centro commerciale se non è strettamente necessario. Se dovete fare un giro, lasciate perdere e state nelle vostre case. Rendetevi conto che il vostro atteggiamento sbagliato, creerà dei danni non soltanto a voi, ma alla popolazione intera. Un errore vostro, diventa errore anche mio e di ognuno di noi".