COVID-19: un morto a Dairago

Il suo profondo dolore è quello di un'intera comunità. Paola Rolfi, sindaco di Dairago, ha annunciato con la morte nel cuore il decesso del primo cittadino dairaghese a causa del COVID-19. Una tragedia che colpisce soprattutto in una realtà di poco più di quattromila abitanti dove moltissimi si conoscono tra loro. "Care e cari dairaghesi - scrive - mi si stringe il cuore nel dover comunicare che ieri è deceduto un nostro concittadino che aveva contratto il Coronavirus;nel porgere le mie condoglianze ai familiari, esprimo loro la vicinanza mia e di tutta la comunità dairaghese". Rolfi invita, poi, a rispettare la privacy dei familiari affranti e suggerisce di stare loro vicino con "una personale preghiera o un pensiero di riflessione". E nel "forte abbraccio" che invia alla fine a tutta la sua Dairago vi è il suo richiamo implicito a farsi forza per continuare ad affrontare con determinazione e senso di responsabilità questo dramma perché non si debbano più piangere altri morti. A A Dairago e in nessun altro luogo. Nell'Altomilanese come ovunque.