Si perde nei boschi: ritrovata

Si era avventurata nei boschi del Parco del Ticino, in località Fagiana a Pontevecchio di Magenta. E non è riuscita a ritrovare l'uscita. A notte fonda, recuperata sana e salva.

Si era avventurata nei boschi del Parco del Ticino, in località Fagiana a Pontevecchio di Magenta. E non è riuscita a ritrovare l’uscita. Se l’è vista brutta una donna di 50 anni che mercoledì sera era entrata nella riserva naturale della Fagiana per una camminata. Era sola, rispettava quindi le disposizioni di questi giorni di emergenza. Ad un certo punto, con il calare del buio, si è accorta di avere smarrito la strada. Fortunatamente è riuscita a lanciare l’allarme ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno passato al setaccio l’area. Ci sono volute diverse ore per i militari della stazione di Magenta e per il radiomobile di Abbiategrasso, oltre che per i vigili del fuoco di Magenta, Corbetta e Inveruno, ma alla fine sono riusciti a ritrovarla. Verso le 2.30 la donna è stata rintracciata al confine con San Martino di Trecate. Stava bene e ha ringraziato le forze dell’ordine per quanto avevano fatto. Naturalmente, sempre e ancor di più in questi giorni di emergenza, sarebbe bene usare prudenza. Considerato che non è possibile fare gruppi per entrare nel Parco del Ticino vista l’emergenza, sarebbe buona cosa evitare completamente di avventurarsi soli nell’area boschiva. Perdersi è facile. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e la signora non ha riportato ferite.