Il Palio per gli Ospedali

Legnano e Abbiategrasso: il Palio sostiene la Fondazione degli Ospedali onlus (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta) nella complicata e delicata emergenza Coronavirus.

Il Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio ha aperto, sulla piattaforma gofundme (https://www.gofundme.com/f/il-palio-per-la-fondazione-ospedali-del-legna...!), una raccolta di fondi a sostegno della Fondazione degli Ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono. Il Gran Maestro legnanese, Giuseppe La Rocca, insieme al suo vice e al direttivo del Collegio, ha dichiarato che “Insieme a tutto il mondo Palio vogliamo confermare il nostro impegno a fianco della città, in particolar modo in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19. E riteniamo che il miglior modo per farlo sia quello di dare una mano, concretamente, a chi in prima linea si sta dando da fare per debellarlo e nell’assistere chi ne è colpito”. Tiziano Perversi, presidente dell’Associazione Amici del Palio Città di Abbiategrasso, sentito a sua volta gli organi dirigenti e le Contrade che animano la manifestazione abbiatense, ha subito aderito all’invito, confermando che “In questo momento difficile, tutti debbono collaborare, ognuno di noi deve aprire il cuore e contribuire a far sentire la propria vicinanza a chi sta lottando contro l’emergenza che purtroppo tutti ben conosciamo”. Entrambi desiderano ringraziare tutti coloro che stanno dando il massimo nelle strutture ospedaliere, dai dirigenti ai medici, dagli infermieri a tutto il personale: stop al virus, il Palio c’è! A pochi giorni dall’apertura della sottoscrizione, le donazioni hanno già superato quota cinquemila euro.