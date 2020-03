Farmaci, pasti e igienizzante

Emergenza Coronavirus: Comune di Cuggiono e Azzurra Soccorso in campo con una serie di servizi per gli anziani soli. Tutti uniti per combattere e vincere questa complicata battaglia.

Per affrontare un momento così delicato, c’è bisogno della collaborazione di tutti. Per non far sentire soli gli anziani cuggionesi, il Comune - Ufficio servizi alla persona e assistente sociale - e i volontari di Azzurra Soccorso uniscono, così, le forze per la consegna di farmaci a domicilio a tutti coloro che non possono uscire di casa. A disposizione anche una scorta di igienizzante per mani, donato da un’azienda privata del paese: il Comune sta valutando come distribuirlo alla popolazione senza contravvenire alle norme di sicurezza. Disponibile anche un servizio di consegna a domicilio di pasti completi (primo, secondo, contorno, pane, frutta) al costo di euro 5,15 a pasto dal lunedì al sabato a pranzo e dal lunedì al venerdì a cena - è sufficiente chiamare uno dei seguenti recapiti comunali per l’attivazione: 02/97263242 – 02/97263219 – 02/97263221. Sono, inoltre, numerosi gli esercizi commerciali che hanno attivato servizi di consegna a casa della spesa alimentare: Panetteria Prestinee; Alimentari Silmar; Pescheria De Lio Fiorenzo; Macelleria F.lli Garavaglia; Salumeria Cattaneo; Frutta e verdura Colombo Gloria; Frutta e verdura Finardi, tutti a disposizione per prenotazioni telefoniche. Al numero 388/3016476, infine, è attivo un servizio di supporto sociale (da lunedì a giovedì 9-13 / 14-17; venerdì 9-13): un assistente sociale sarà contattabile per parlare dell’emergenza sanitaria.