Ecoarea: proseguono i lavori

I lavori per rimetterlo a nuovo procedono di gran carriera. Nonostante il Covid-19, il cammino verso la riqualificazione dell'Ecocentro di Casorezzo avanza. "Il decreto - spiega il sindaco Pierluca Oldani - non prevede sospensioni dei lavori pubblici e quindi le opere per rendere il nostro Ecocentro più funzionale stanno continuando". L'intervento è di quelli di ampio respiro. "Il precedente Ecocentro che risale a fine anni Ottanta - chiarisce il sindaco casorezzese - non era a norma e quindi questo ha comportato che debba essere rifatto completamente. Non ci sarà più la salita dei mezzi, ci sarà invece un percorso obbligato dove tutti potranno passare e non si incrocerà più nessuno e lo scarico avverrà in piano. Tutto questo rappresenta una concezione più attuale e rispondente ai bisogni dell'utenza con l'introduzione di un'idea nuova di conferimento". Fin qui la prima fase dei lavori che dovrebbe terminare, se la tabella di marcia non dovesse subire intoppi, per giugno. A questa ne seguirà una seconda non meno corposa: "in questa seconda fase - prosegue Oldani - provvederemo alla sistemazione degli uffici del depuratore e porteremo lì tutti i servizi e i mezzi legati ai rifiuti, tipo la macchina spazzatrice, si libererà così uno spazio nel cortile dove attualmente si trovano che contiamo di mettere a disposizione di alcune associazioni cittadine". Nuovo Ecocentro che porta con sé quindi non soltanto un ammodernamento della struttura a tutto beneficio dei cittadini ma anche, per gli spazi che grazie a esso resteranno di nuova destinazione, ulteriori occasioni di socialità e solidarietà.