Un ponte... lilla!

Come gesto simbolico, dal 12 al 15 marzo 2020 il ponte del Naviglio Grande a Bernate Ticino, sarà illuminato di lilla.

L'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino aderisce alla Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del comportamento alimentare, con l'iniziativa "Fiocchetto Lilla". Una campagna promossa da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e NEVER GIVE UP ONLUS, un'associazione formata da un gruppo di professionisti che lavora nel campo della prevenzione, del trattamento e della ricerca sui Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, diretto dalla Dott.ssa Stefania Sinesi. Domenica 15 marzo sarà dunque l'occasione per dare speranza a coloro che stanno ancora lottando e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare, ancora troppo sconosciuti. Tanti gli eventi e le iniziative proposte in tutta Italia, come quella di ANCI che per la seconda edizione di "Fiocchetto lilla" propone l’illuminazione di monumenti comunali. Dal 12 al 15 marzo, il comune di Milano illumina di lilla il trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia a Milano.

