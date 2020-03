Avvisi anche via megafono

Emergenza Coronavirus: Comune e Polizia locale di Vanzaghello si sono attivati, girando il paese per informare e sensibilizzare la popolazione al rispetto delle regole e delle direttive.

Informazione e sensibilizzazione costante e specifica tra la popolazione. Perché, mai come oggi, in una situazione tanto delicata (l'emergenza Coronavirus) serve arrivare, e farlo nella maniera più mirata possibile, ai cittadini. Lo sanno bene a Vanzaghello dove, proprio per ribadire, in un momento tanto delicato, di rimanere a casa, l'Amministrazione comunale, con il comando di Polizia locale si sono attivati girando via per via il paese, per avvisare la cittadinanza anche tramite megafono. "E' in vigore lo stato di emergenza nazionale che prevede che non si circoli al di fuori dei pochi casi consentiti - questo il messaggio - Attenzione alle truffe porta a porta, segnalare le attività sospette alle Forze dell'ordine. Per maggiori informazioni contattate gli uffici comunali o andate sul sito internet del Comune. Vi ricordiamo di restare a casa".