Vuoi aiutare gli altri?

In questo momento emergenziale sono certamente le più esposte. Le persone anziane o affette da particolari patologie abbisognano quindi di chi provveda a loro, specie se non hanno a disposizione parenti che lo possano fare. A chi voglia rendersi disponibile per effettuare consegne a domicilio di generi di prima necessità, dai farmaci agli alimentari, l'amministrazione comunale di Nerviano del sindaco Massimo Cozzi lancia un accorato appello. chi può e ha disponibilità, si faccia avanti. Chi volesse aderire dovrà inviare i proprii estremi all'indirizzo info [at] comune [dot] nerviano [dot] mi [dot] it. La rete di solidarietà, mai come in questo caso, è la migliore alleata per fronteggiare un'emergenza che rischia di generare, come purtroppo ha già in alcuni casi generato, conseguenze drammatiche.