COVID-19: un caso a Turbigo

La notizia confermata dal sindaco Christian Garavaglia. Il cittadino è già in isolamento da qualche giorno, è a casa e sta bene. "Chiedo a tutta la popolazione collaborazione".

Un videomessaggio del sindaco Christian Garavaglia direttamente sulla sua pagina facebook, per informare la cittadinanza del primo caso di Coronavirus in paese. "Ho appena ricevuto una telefonata da parte di un turbighese - dice nel messaggio il primo cittadino - che mi avvisava che aveva fatto il tampone, risultando positivo al COVID-19. La persona sta bene, è in buone condizioni di salute, è in casa ed ha già evitato contatti negli ultimi giorni con altre persone e, quindi, è già in isolamento. Mi raccomando vi chiedo di rispettare la normativa, di evitare spostamenti se non per motivi di lavoro, di salute o per altre importanti necessità. Serve collaborazione da parte di tutti, il Comune c'è, siamo al lavoro, siamo attivi, ma ognuno dovrà fare la sua parte responsabilmente".