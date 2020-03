Secondo caso di Covid-19 a Cuggiono

A nemmeno 24 ore di distanza dalla prima segnalazione, ecco che per Cuggiono arriva la conferma di un secondo caso di Coronavirus.

In un susseguirsi di casi e segnalazioni, tra supposizioni popolari, 'sentito dire' nei gruppi di WhatsApp e passaparola di paese, solo le certezze contano. Ed è solo in quel momento che, in casi delicati come questo, è giusto e doveroso dare informazioni.

Come avviene di prassi in questi casi, nessun allarmismo nè richieste di nome e cognome. Nessuno è un 'untore', se mai un paziente bisognoso di cure. Le eventuali persone venute in contatto con chi risulta infetto, infatti, vengono contattate direttamente dal sistema sanitario regionale dopo un lungo lavoro di individuazione e verifica, consigliando così quarantena a domicilio o eventuali analisi.