Smart-working per il Comune

L'Amministrazione comunale ha stabilito, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, misure di lavoro agile, al fine di favorire la presenza alternata negli uffici con più persone.

Una scelta certamente importante e, al tempo stesso, da esempio per fronteggiare, e farlo con le misure più efficaci e mirate possibili, la difficile e complicata emergenza Coronavirus con la quale tutto il nostro Paese si sta confrontando ormai da settimane. Smart-working per i dipendenti del Comune di Castano di Castano: è questa la decisione presa dal sindaco Giuseppe Pignatiello e che lo stesso ha comunicato ufficialmente proprio nelle scorse ore. "L'Amministrazione comunale, come disposto dal DPCM dell'8 marzo 2020 e delle relative misure di smart-working (telelavoro da casa collegato e controllato) idonee ad evitare assembramenti di persone al fine di tutelare la salute di tutti, informa che tra i propri dipendenti sta attivando, per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria, modalità di lavoro agile (materia già disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.81), nonché qualora possibile, sta raccomandando la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie al fine di favorire la presenza alternata negli uffici composti da più persone (così da poter rispettare con un numero di presenze inferiori all'ordinario le distanze di sicurezza prescritte), seppur in modalità tale da garantire agli utenti l'erogazione di tutti i servizi comunali. Si informa, inoltre, che nelle aree di accesso ai suddetti servizi comunali, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione n.1 del 25 febbraio 2020, sono state messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani".