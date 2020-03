Spesa e farmaci a domicilio

Comune, cooperativa sociale Albatros, Protezione Civile e Croce Azzurra hanno infatti deciso di dare vita a un servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari.

Consigli di carattere generale, come non uscire di casa se non per necessità comprovate. ma anche un'iniziativa concreta. Villa Cortese si mobilita a dovere per contrastare il Covid 19 e anche alla luce dei casi recentemente emersi sul suo territorio. Comune, cooperativa sociale Albatros, Protezione Civile e Croce Azzurra hanno infatti deciso di dare vita a un servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per persone che vivono sole. E per questo hanno attivato un numero specifico da contattare, 0331-43.44.62 disponibile da lunedì a venerdì tra le 10 e le 12 , in caso di necessità. "Si invitano i cittadini - recita la nota diffusa dal municipio di piazza Carroccio - a segnalare eventuali casi di propria conoscenza (vicini, conoscenti) che potrebbero avere bisogno di tale servizio". Per evitare che la condizione di solitudine, in condizioni già emergenziali di loro, diventi un nemico aggiuntivo e pericoloso.