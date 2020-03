Festa oltre l'orario, arrivano i carabinieri

Succede così che, nel magentino, in un noto locale/pub del territorio domenica sera si svolga una festa di compleanno...

Dire che non ci siamo sarebbe forse riduttivo, ma in una fase come questa, senza un po' di responsabilità diffusa, non ne usciamo davvero più. Succede così che, nel magentino, in un noto locale/pub del territorio domenica sera si svolga una festa di compleanno. Se fino a qualche giorno fa era una bella e simpatica abitudine, proprio domenica, con l'ampliamento della zona rossa/arancione tutti i bar e ristoranti avessero l'obbligo di chiudere alle 18, ma soprattutto (e già da giorni) di evitare assembramenti. Ecco quindi l'inevitabile arrivo dei Carabinieri che hanno mandato a casa tutti chiudendo il locale.