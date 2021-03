L'ASST sopende il dottor Sarro

In una nota stampa ASST Ovest Milanese prende posizione sulle notizie riguardanti il dottor Giuliano Sarro: "l'Azienda ha provveduto a sospendere cautelarmente il Primario dal servizio".

Nel merito delle notizie in cronaca, riguardanti il Direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Magenta e di Abbiategrasso, Dr. Giuliano Sarro, la Direzione della ASST Ovest Milanese precisa quanto segue:

a seguito della misura restrittiva, questa ASST ha provveduto immediatamente a sospendere cautelarmente il Primario dal servizio e sono stati altresì sospesi i suoi incarichi di Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale, e di Direttore del Dipartimento Addomino-Pelvico.

Al fine di permettere lo svolgimento della normale attività di assistenza e cura, si è provveduto temporaneamente alla nomina del Dr. Vitale Roberto Dameno quale Coordinatore del Reparto di Chirurgia di Magenta e Abbiategrasso.

Con riferimento agli eventuali risvolti di natura disciplinare nei confronti del Dr. Sarro, già nei mesi scorsi la Direzione della ASST Ovest Milanese aveva avviato un procedimento, in attesa dell’esito del procedimento penale in corso.

