Schiamazzi in centro

Nemmeno le restrizioni per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus fermano i ragazzini. Domenica sera, dopo le 22, sono dovuti intervenire nuovamente i carabinieri nei pressi del parcheggio multipiano di via De Gasperi a Magenta, a causa di continui schiamazzi e disturbi alla quiete pubblica. Era già accaduto poche sere fa in via IV Giugno ed è successo nuovamente l’altra sera. I carabinieri sono arrivati su posto e hanno identificato alcuni minorenni, tutti residenti nella zona. Era sera tardi, eppure nonostante le disposizioni che impongono di rimanere in casa avevano formato assembramenti e gruppi numerosi infischiandosene delle regole e della loro stessa salute. Sono stati, naturalmente, contattati i genitori.