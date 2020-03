Una pianta di... messaggi

Tanti bellissimi cartelli sono comparsi in occasione della festa della donna su una pianta di mimose in un terreno a Castano. Un'idea originale per sensibilizzare al rispetto della natura.

Diversi messaggi e diversi autori. Più mani, insomma, per un'iniziativa che, se da una parte è stata certamente un'idea originale in occasione della festa della donna, dall'altra, soprattutto, ha voluto porre l'attenzione sul rispetto della natura e di ciò che ci sta attorno. E, allora, quando hanno visto quella pianta di mimose (là in un terreno di Castano Primo, a pochi passi dall'istituto superiore Torno), purtroppo maltrattata, tra rami spezzati ed altri gesti di vandalismo, hanno, subito, pensato che qualcosa bisognava fare. Così, dalle parole si è passati ai fatti e, in men che non si dica, ecco che, un po' alla volta, sono comparsi, appunto, una serie fogli con tanti bellissimi messaggi. "Io cresco rigogliosa per tutte le donne. Guardami, ma non ferirmi", "Per favore non maltrattarmi sono molto delicata" e, poi, ancora "Abbi cura di me! Grazie!" oppure "Aiuto, sono molto delicata", fino ad arrivare a "Ho un'anima anche io. Grazie" e via via molti altri, per provare a sensibilizzare le persone e quanti si troveranno a passare nella zona sull'importanza proprio della natura per ciascuno di noi.