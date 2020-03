Internamente non abbiamo notizie certe se sia già tutto predisposto o meno ma sicuramente potrebbe avere degli spazi moderni, organizzati e strutturati per poter essere d'aiuto.

Sono giorni di grande, grandissimo, lavoro negli Ospedali del nostro territorio. Tra i diversi interventi adottati, lo spostamento di reparti per lasciare posti letto ai pazienti affetti da Coronavirus, ma anche lo slittamento di visite ambulatoriali e interventi non urgenti.

Ma da diversi cittadini, arriva una domanda che rilanciamo direttamente all'Azienda Sanitaria: "Ma il nuovo Pronto Soccorso di Magenta?".

Strutturalmente, almeno dall'esterno, è pronto già da fine dicembre 2019. Internamente non abbiamo notizie certe se sia già tutto predisposto o meno ma sicuramente potrebbe avere degli spazi moderni, organizzati e strutturati per poter essere d'aiuto in questa fase.

Uno spazio già realizzato e predisposto potrebbe essere una risorsa importante per la salute di tutti noi.