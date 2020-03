Organizzato dalla sezione AIA di Busto Arsizio, con il patrocinio dei diverse Amministrazioni comunali del nostro territorio, è rivolto ai ragazzi dai 15 anni.

Anche in un momento di stop forzato come questo, l'attività arbitrale non si ferma. Gli associati, infatti, sono impegnati costantemente, nel rispetto delle normative di sicurezza imposte, per trovarsi pronti alla ripresa dei campionati. La Sezione AIA di Busto Arsizio, con i suoi 160 iscritti, garantisce ogni domenica il divertimento delle squadre e dei Settori Giovanili in tutto l'Altomilanese. "Il nostro è un ambiente sano e competitivo, dove alla preparazione atletica si affianca una formazione personale impareggiabile. Affinché ciò possa continuare, desideriamo far conoscere al mondo arbitrale a quanti più ragazzi possibile". La stessa sezione, quindi, in collaborazione con il Comitato FIGC e con il patrocinio di diverse Amministrazioni comunali del territorio, organizza un corso arbitri aperto a tutti i ragazzi dai 15 anni. La partecipazione è completamente gratuita, mentre la serata di presentazione sarà il 26 marzo alle 20.30 presso i locali sezionali in via Espinasse 18, a Busto Arsizio. Per chi volesse iscriversi, è sufficiente compilare un breve form sul nostro sito aiabusto.com.