Riconoscimenti agli studenti

Ottenere il titolo accademico è già stato per loro un legittimo motivo di vanto. Adesso, per i neolaureati di Busto Garolfo, vi sarà anche la possibilità di avere un riconoscimento dal loro Comune al quale, con il loro cursus studiorum e l'approdo finale, hanno dato orgoglio. Un'iniziativa che il Comune ha portato avanti con alcune realtà economiche cittadine come Ensinger, Azienda farmaceutica municipalizzata, Bcc, Carlo Barni e Antonio Colombo. L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso di un requisito di valutazione non inferiore a 99/110. Le domande potranno essere inoltrate su un modulo scaricabile direttamente dal sito del comune o da ritirare all'ufficio pubblica istruzione entro mezzogiorno di venerdì 20 marzo