Nido a Paola Chiara Bonzi

L'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha espresso l'intenzione di intitolarle l'asilo Nido cittadino di via Ragazzi del '99 proprio a questa importante figura e donna.

Per i bambini ha vissuto in mille forme: educatrice, insegnante, fondatrice del Centro di aiuto alla vita ambrosiano, autrice di volumi tra cui spiccano 'Oggi è nata una mamma', 'Un giorno dopo l'altro, un bambino dopo l'altro' e 'Per un bambino'. Paola Chiara Marozzi Bonzi, scomparsa lo scorso mese d'agosto, è una di quelle figure che l'infanzia l'ha amata profondendo ogni goccia del suo tempo per promuoverne la dignità e per dare a mamme e genitori consigli preziosi su come gestire in modo armonioso il rapporto con i loro piccoli. Sensibile a questa sua poliedrica e meritoria attività, l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha espresso l'intenzione di intitolarle l'asilo Nido cittadino di via Ragazzi del '99 che, spiega la giunta nella delibera assunta al riguardo, "Non ha ad oggi una sua denominazione". La giunta del sindaco Arconte Gatti ha deciso di compiere questo passo per "Legare simbolicamente - si legge sempre nella delibera - quest'edificio destinato alla prima infanzia al ricordo di un'insegnante e consulente familiare che ha dedicato con generosità la propria esistenza all'accoglienza dei bambini e al sostegno della maternità". Dal momento che la normativa stabilisce l'obbligatorietà di chiedere per intitolazioni una deroga alla Prefettura per persone decedute da meno di dieci anni, il comune si è attivato anche in questa direzione per dare alla struttura dei piccoli cittadina il nome di una persona "Che - ricorda il Comune nel tracciare il profilo di Marozzi Bonzi - in 34 anni di attività ha fatto nascere oltre 23 mila bambini".