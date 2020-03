Spazi per gli studenti

l'Amministrazione del sindaco Raffaele Cucchi intende riservare ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Per quanto possibile, l'esigenza di garantire una continuità del percorso didattico si impone. A fronte dell'emergenza Coronavirus che ha causato l'interruzione del normale iter scolastico, il Comune di Parabiago vara una proposta racchiusa in tre parole: gestione del tempo. Si tratta di spazi che l'Amministrazione del sindaco Raffaele Cucchi intende riservare ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. "Tali attività - chiarisce il Comune in una nota - saranno rivolte a piccoli gruppi nel rispetto delle misure di prevenzione del Dpcm del primo marzo 2020 e organizzate in funzione del numero di iscritti e del personale volontario per attività di assistenza allo studio". A ricavarne beneficio saranno anche i genitori che hanno espresso la loro preoccupazione per i contraccolpi causati dall'emergenza Covid 19 alla normale calendarizzazione scolastica.