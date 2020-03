Truffatori in fuga 'a mani vuote'

E’ andata male, questa volta, ad una coppia di truffatori che si aggiravano nel quartiere nord di Magenta. I malviventi si sono finti tecnico dell'acqua e poliziotto.

E’ andata male, questa volta, ad una coppia di truffatori che si aggiravano nel quartiere nord di Magenta. L’altro giorno due uomini, un finto operaio dell’acqua e un falso poliziotto, si sono presentati presso l’abitazione di una coppia di anziani in via Caracciolo. L’intento era quello di entrare in casa e arraffare il denaro dei proprietari. Ma stavolta marito e moglie si sono accorti del tentato raggiro e hanno messo in fuga i truffatori. Questi ultimi sono scappati senza abbozzare alcuna reazione.