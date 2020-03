L'illuminazione pubblica

Parte è già stata installata, parte lo sarà nel mese di marzo. Procedono di gran carriera i lavori all'illuminazione pubblica sotto il cielo di Casorezzo.

Parte è già stata installata, parte lo sarà nel mese di marzo. Procedono di gran carriera i lavori all'illuminazione pubblica sotto il cielo di Casorezzo. Al capitolo già fatto la società designata a questo ampio lavoro di riqualificazione dalla giunta del sindaco Pierluca Oldani ha posto la sostituzione delle lampade nelle scuole primaria e materna e all'asilo nido, di spogliatoi e torri di illuminazione del campo sportivo, della torre faro della pista d'atletica, delle lanterne presenti nell'area del mercato e del parco comunale nonché di quelle di piazza San Giorgio. Adesso l'elenco dei lavori a cui mettere mano si presenta altrettanto corposo. L'elenco delle vie interessate è vasto: figurano tra esse Busto Garolfo, Bertani, Monte Grappa, Umberto I, Villoresi, Monfalcone, Einaudi. Gli attuali impianti a mercurio lasceranno lo spazio alle lampade a Led con un'introduzione destinata a generare vantaggi sia sul piano energetico sia su quello economico. Ma, oltre alla riqualificazione dell'esistente, la giunta Oldani ha pianificato la collocazione di nuovi lampioni in zone che risultano particolarmente a corto di impianti illuminanti. "Grazie ai nuovi impianti (complessivamente 1049)- spiega la giunta casorezzese in una nota - verrà garantita nelle ore notturne e serali una maggiore visibilità nonché una migliore qualità della luce nelle vie del paese. Il nuovo sistema permette inoltre di ottenere benefici anche sul piano ambientale in quanto, grazie all'utilizzo di corpi illuminanti di ultima generazione, si potrà ottenere un significativo risparmio energetico oltre il 66 per cento". Il che si traduce quindi anche in una decisa contrazione delle emissioni nell'aria di anidride carbonica. Tra i lavori previsti spiccano anche quelli di analisi delle condizioni di stabilità relative a ogni singolo palo per intervenire, laddove se ne ravvisi la necessità, con un'iniezione di irrobustimento.