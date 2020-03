'Canziani Moda', un'attività storica

Negli ultimi anni l'attività si è allargata aprendosi al mercato on line e al settore del tattoo e dei piercing. Un esercizio commerciale che ha fatto la storia di Castano.

Un traguardo importante quello raggiunto dalla famiglia Canziani, che pochi giorni fa ha ricevuto da Regione Lombardia un riconoscimento importante per l'attività di famiglia, in quanto “attività storica”. Fondata nel 1937 a Castano Primo da Luigi Canziani, l'attività in origine era specializzata nella produzione e vendita di scarpe. Una volta passato il testimone al figlio Giampiero, il negozio venne ampliato come spazi, concentrandosi sulla vendita di abbigliamento e calzature. A prendere il timone dell'azienda è poi il nipote Dario, attuale proprietario costantemente sostenuto dal papà Giampiero. Negli ultimi anni l'attività si è allargata aprendosi al mercato on line e al settore del tattoo e dei piercing, per ampliare l'offerta e rispondere alle esigenze della clientela.

Una storia importante che racconta l'impegno, i sacrifici e il duro lavoro di tre generazioni che da oltre ottant'anni mantengono viva non solo una tradizione di famiglia, ma un pezzo della storia di Castano Primo.