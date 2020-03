Schiamazzi e bullismo

I residenti, esasperati dagli schiamazzi di un gruppo di minorenni hanno dovuto allertare le forze dell’ordine arrivate con una pattuglia da Magenta.

Sono dovute intervenire due pattuglie di carabinieri nella serata di venerdì in via IV Giugno a Magenta. I residenti, esasperati dagli schiamazzi di un gruppo di minorenni hanno dovuto allertare le forze dell’ordine arrivate con una pattuglia da Magenta e con il radiomobile da Abbiategrasso. Per futili motivi alcuni minorenni avevano cominciato a litigare nei pressi del distributore di bevande. Sono arrivati altri giovanissimi, in tutto una ventina e la situazione è degenerata. Urla e schiamazzi rimbombavano in tutte la via. All’arrivo dei carabinieri i minorenni, tra di loro anche alcune ragazze, sono stati identificati. Sono stati allertati anche i genitori affinché venissero a prelevar ei loro figli. La situazione però non era affatto calma. I minorenni, anziché tranquillizzarsi di fronte ai carabinieri, hanno manifestato atteggiamenti di strafottenza. Per nulla rispettosi dei pubblici ufficiali che indossavano la divisa e nemmeno verso i propri genitori. Il timore è che, con l’avvicinarsi della primavera e del periodo estivo, si passi dagli schiamazzi alle risse vere e proprie. Nei prossimi giorni i carabinieri incrementeranno in controlli, magari con il supporto della Polizia locale, per cercare di arginare il fenomeno.