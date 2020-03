La 'Futura' a porte chiuse

Ancora in divenire, invece, la decisione sul recupero della 4^ giornata. La Lega Pallavolo Serie A Femminile, infatti, ha chiesto in settimana alle società di accordarsi.

Nonostante lo stop forzato di tutti i campionati causato dall’emergenza Coronavirus, l’attività della prima squadra biancorossa prosegue senza sosta: il team agli ordini di coach Lucchini sta proseguendo in un’intensa attività di allenamento, rigorosamente a “porte chiuse” come imposto dalle varie ordinanze, per non farsi trovare impreparato alla ripresa delle velleità nella Pool Promozione di Serie A2.

E proprio il match che segnerà il ritorno al volley giocato, quello in programma domenica 8 Marzo contro la Geovillage Hermaea Olbia, sarà con ogni probabilità disputato senza pubblico: le indicazioni fornite dalla FIPAV stabiliscono la ripresa regolare dei campionati di ogni livello a partire da lunedì 2 Marzo, con l’obbligo però di disputare ogni attività a porte chiuse nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e Marche. Il Palasport San Luigi, campo di casa delle Cocche, non sarà quindi accessibile agli appassionati: a tal proposito, sono in corso di studio presso la società delle soluzioni che consentano agli abbonati di non perdere una delle partite comprese nella tessera stagionale.

Ancora in divenire, invece, la decisione sul recupero della 4^ giornata. La Lega Pallavolo Serie A Femminile, infatti, ha chiesto in settimana alle società di accordarsi per disputare il match in una data a scelta tra i prossimi 3 mercoledì (4 Marzo, 11 Marzo, 18 Marzo): la Futura e il Volley Soverato, che si sarebbero dovute incontrare in Calabria domani pomeriggio, non sono riuscite a trovare un punto d’incontro. L’apertura biancorossa verso una data a scelta tra il 4 o l’11 Marzo si è scontrata con la ferma volontà soveratese di giocare la gara il giorno 18, quasi certamente per tentare di recuperare le atlete Repice e Chausheva infortunatesi settimana scorsa contro Trento: la decisione spetta ora a Legavolley, interpellata per dirimere la questione, che nelle prossime ore deciderà la data di un incontro dalla complicata organizzazione logistica.