Marcallo - Antartide

L’Antartide è un continente affascinante: il luogo più inospitale della Terra, con il 98% del territorio coperto da ghiaccio, rappresenta un osservatorio speciale per capire lo stato di salute del pianeta. È fondamentale sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del continente antartico per l’equilibrio di tutti gli ecosistemi, come è stato fatto dall’Istituto Comprensivo ‘E. De Amicis’ di Marcallo con Casone. La mattina del 21 febbraio, infatti, gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado hanno potuto interagire con il personale della stazione ‘Mario Zucchelli’. Operativa dal 1985, la base scientifica italiana in Antartide è attiva soprattutto durante l’estate australe (da metà ottobre a metà febbraio) per condurre progetti di ricerca, senza trascurare l’attività formativa nelle scuole. Tramite un collegamento Skype, i giovani alunni hanno posto domande al personale della stazione, capace di adattarsi in un ambiente estremamente complicato, in primo luogo grazie ad accortezze tecniche, per “condividere la vita in un posto affascinante e ostile, un vero proprio laboratorio a cielo aperto ”. I ricercatori, gli addetti alla logistica, i medici arrivano alla base partendo dalla Nuova Zelanda, utilizzando aerei e navi rompighiaccio. Alla base ‘Mario Zucchelli’, formata da moduli abitativi e container posti l’uno accanto all’altro, i ricercatori raccolgono dati, supportati dagli addetti alla logistica e al mantenimento della base. La vita quotidiana è fatta di accortezze, soprattutto durante le escursioni all’esterno. Il personale presta attenzione all’ambiente circostante, sia per l’approvvigionamento energetico che per lo smaltimento dei rifiuti. Tutte queste informazioni, fornite con semplicità e chiarezza espositiva, hanno soddisfatto la curiosità degli alunni, attenti e interessati. Gli studenti hanno salutato i tecnici con un caloroso applauso, in attesa del prossimo incontro.