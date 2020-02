Una sede per la banda

Il corpo musicale Santa Cecilia di Sant'Ilario, adesso, avrà finalmente a disposizione una sede stabile in cui poter effettuare le sue prove. Un importante traguardo raggiunto.

La sua attività risponde a due finalità fondamentali: promuovere la cultura musicale e partecipare, con le sue esibizioni su sette note, ai momenti fondamentali della socialità del paese. Il corpo musicale Santa Cecilia di Sant'Ilario si muove con passione e competenza lungo le due rette dal 1951. E, dopo un periodo di difficoltà, adesso avrà finalmente a disposizione una sede stabile in cui poter effettuare le sue prove. Per effetto di una convenzione stipulata con l'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi, infatti, il sodalizio potrà disporre di un'aula all'interno della scuola primaria. Il comune ha spinto molto verso questa soluzione, favorita anche dalla dirigenza scolastica del plesso, considerando l'alto valore culturale e sociale dell'attività del Corpo musicale. "Il comune di Nerviano - ricorda il testo della delibera su cui si fonda questa convenzione - ha tra le sue finalità quella di favorire la crescita culturale della popolazione favorendo attività e iniziative destinate al miglioramento del livello culturale con il coinvolgimento delle associazioni nella vita e nello sviluppo della comunità nervianese". Fin dal 2016 i vertici del corpo bandistico avevano evidenziato la necessità, come ricorda la delibera, di "reperire una nuova sede per lo svolgimento dell'attività essendo venuto meno l'accordo per l'utilizzo dei locali parrocchiali". Ora il problema si avvia a risoluzione. Con soddisfazione di tutti: del Comune per avere trovato un nuovo quartier generale permanente per una delle sue creature associazionistiche più vive, della stessa banda che potrà, quindi, contare su locali definiti per svolgere con costanza le sue attività e dei cittadini che di quelle note potranno seguitare a deliziarsi nei momenti di aggregazione promossi dalle varie realtà del paese.