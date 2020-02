Col Comitato da Previati

Visita guidata alla mostra 'Divisionismo. La rivoluzione della luce' al Castello di Novara. In occasione del centeneraio della morte di Gaetano Previati.

'Divisionimso. La rivoluzione della luce': in occasione del centenario della morte di Gaetano Previati, il Comitato per Castano organizza una visita guidata alla mostra in programma al castello Visconteo Sforzesco di Novara. L'appuntamento è per il prossimo 14 marzo, con la partenza in bus da piazza Ardizzone alle 14.30 e il rientro previsto alle 19.30. Il costo per gli adulti è di 20 euro, mentre per i bambini (fino a 14 anni) 10 euro. Per informazioni, mail comitatopercastano [at] gmail [dot] com oppure 347/0363282 o 335/1521076.