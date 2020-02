Scope... 'erectus'

Non ci crederete mai, ma anche oggi le scope stanno in piedi da sole. Altroché un rarissimo caso che capita solo in pochissime circostanze, tutto questione di fisica.

Non ci crederete mai, ma anche oggi le scope stanno in piedi da sole. Altroché un caso rarissimo che capita solamente ogni 3500 anni, bensì la classica bufala virtuale che, guarda caso (in fondo c'era da aspettarselo) ha attirato la curiosità di molte persone per tutta la giornata di ieri. Usando l’hashtag #BroomstickChallange, ecco, infatti, la diceria secondo cui a febbraio ci sono giorni nei quali, appunto, le scope, in virtù di una particolare e rara inclinazione dell’asse terrestre, rimangono in piedi senza bisogno di supporto. Ebbene non è così. Persino la Nasa si è scomodata per spiegare il 'rarissimo fenomeno' ribadendo che non c’entrano né l’inclinazione terrestre né la magia, si tratta solo di fisica. E, allora, divertiti tranquillamente pure nel resto dell'anno.

Se non altro... in un periodo di tante ansie e, forse, troppe paure, è stato un simpatico diversivo per una giornata da 'quarantena'.