Morto per COVID-19: fake news

La notizia che ha cominciato a circolare nelle scorse ore a Castano. Un uomo di 57 anni vittima del COVID-19. "Una fake news. I colpevoli verranno denunciati - dice il sindaco".

Dice quel vecchio proverbio che "La mamma dei cretini è sempre incinta". E mai come stavolta frase fu più azzeccata. Caso di Coronavirus a Castano, morto un uomo di 57 anni con patologie respiratorie pregresse: tutto falso, una vera e propria fake news. Non c'è, insomma, limite al peggio, perché anche in situazioni particolari come quella che si sta vivendo in tutta la nostra regione e nel territorio, c'è, purtroppo, chi ne approfitta per mettere in atto gesti simili, da 'imbecilli'. "Tanti sono stati i castanesi che mi hanno segnalato questa notizia, inviandomi la foto di un falso articolo, modificato apposta da personaggi ignobili - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Smentisco tutto, si tratta di una fake news. A Castano non c'è nessun caso di COVID-19 e non c'è stato fortunatamente nessun decesso. Questi sciacalli che hanno diffuso tra i cittadini l'immagine, pensando di essere divertenti, ne pagheranno presto le conseguenze: una denuncia penale per Procurato Allarme è il minimo che io possa fare. Vergognatevi". Più nello specifico, infatti, nel testo circolato nelle scorse ore si raccontava del ventesimo decesso legato al Coronavirus di un uomo, appunto, di Castano Primo, con patologie respiratorie pregresse, morto presso l'abitazione di quella che sarebbe diventata la futura moglie. Non solo: nello stesso articolo, veniva anche dichiarato che a dare l'aggiornamento fosse stato il primo cittadino castanese durante la conferenza di rito sull'emergenza sanitaria in corso.