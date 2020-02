Una serie di incontri in programma nella sala riunioni della tutela minori di via XX Settembre 30 a Legnano, tra marzo e aprile. Momenti per confrontarsi e riflettere.

A trarne giovamento sono tutte le realtà coinvolte: quelle che lo concedono, quelle che lo ricevono e gli stessi figli. Sulla centralità dell'affido familiare il Legnanese scommette avendone verificato le potenzialità. E lo ripropone all'attenzione attraverso una serie di incontri in programma nella sala riunioni della tutela minori di via XX Settembre 30 in Legnano tra marzo e aprile. L'affido familiare è una strada scelta sia dalle famiglie in difficoltà che, stando per qualche tempo lontano dal loro figlio, hanno modo di ripensare al loro ruolo educativo e di riscoprire una genitorialità consapevole, sia da quelle che ricevono i piccoli in affido mettendoli in condizione di trovare quella tranquillità in grado di far loro vivere armoniosamente e reimmettersi poi con una nuova carica di positività nel nucleo familiare originario. I primi quattro incontri si terranno dalle 9.30 alle 12.30. Il primo di essi è per sabato 7 marzo e si intitola 'Libretto delle istruzioni'. Sabato 21 si parlerà invece di 'Affetti collaterali: la famiglia di origine'. Sabato 4 aprile il filo conduttore sarà il tema 'Il bambino: se mi capisci già mi conosci'. Su 'Famiglia affidataria e costruire legami' sarà, invece, imperniata la mattinata di sabato 18 aprile. Mercoledì 22, infine, dalle 20.30 alle 22.30 l'esperienza di affido familiare verrà raccontata direttamente da quanti hanno scelto di viverla e ne hanno tratto elementi di crescita e arricchimento personale. Le iscrizioni possono essere effettuat entro mercoledì 4 marzo contattando il servizio per l'affido familiare dell'azienda So.Le, organizzatrice dell'evento nell'ambito del Piano di zona del Legnanese e con l'associazione Affidandoci, allo 0331-18.16.368 oppure al 334/8083016. In alternativa si può inviare una mail all'indirizzo affidi [at] ascsole [dot] it.